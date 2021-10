Politie geeft beelden vrij van brutale beroving van 18-jarige in binnenstad Maastricht

Maandagavond 30 augustus rond half acht werd een 18-jarige man op klaarlichte dag slachtoffer van een brutale beroving in Maastricht. Hij liep nietsvermoedend over straat, met in zijn nabijheid een groep van vijf jonge mannen. Op een bepaald moment sprak één van deze mannen het beoogde slachtoffer aan en rukte even later de gouden ketting van diens hals. De anderen leken ondertussen op de uitkijk te blijven staan. De vijf gingen er vervolgens vandoor.

In de hoop dat mensen de verdachten herkennen, heeft de politie woensdag beelden vrijgegeven. Het is onduidelijk of het slachtoffer gewond raakte bij de beroving.