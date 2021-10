Astana geeft Leonardo Basso en Sebastian Henao onderdak

Basso, een 27-jarige Italiaan, ondertekende een contract voor twee seizoenen. Henao, een 28-jarige Colombiaan, kreeg een overeenkomst voor één seizoen.

Beide renners reden tot dusver hun hele profloopbaan voor Ineos en haar voorganger Sky. Henao werd er prof in 2014, Basso in 2018. De twee reden de voorbije jaren vooral in dienst van kopmannen en konden nog geen profoverwinning boeken.