Als de dochter van Kim Kardashian boos is, zegt ze dat hun huis (met Belgische link) lelijk is: “Best gemeen, want ik houd ervan”

North West, de achtjarige dochter van Kim Kardashian en Kanye West, is geen fan van het familiale huis in Calabasas (nabij Los Angeles). Of toch niet (telkens) als ze kwaad is. “Wie leeft er nu zo?”, vraagt ze dan elke keer. Detail: de woning werd ingericht door de Belgische interieurontwerper en kunsthandelaar Axel Vervoordt.

Toen Kim Kardashian foto’s van haar interieur deelde met de wereld, was niet iedereen meteen lyrisch. Sommigen vergeleken het zelf met de “verzonken plaats” uit de horrorfilm ‘Get out’, anderen hielden het dan weer bij “griezelige vibes”.

Nu blijkt dat ook dochter North West niet de grootste liefhebber van de woning is. En ze is niet bang om dat te vertellen tegen haar moeder, zo vertelde Kim Kardashian in een nieuwe aflevering ‘Mom Confessions’, een YouTube-spin-off van ‘The Ellen Show’ van Ellen DeGeneres. Als ze gevraagd werd naar “wat het meest gemene ding is dat je kind ooit tegen je gezegd heeft”, antwoordt ze: “Telkens als ik een of andere discussie met mijn dochter heb, zegt ze dat mijn huis zo lelijk is. Het is helemaal wit. Wie leeft er nu zo? Ik vind dat echt gemeen, want ik houd van mijn huis.”