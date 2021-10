Serieuze domper voor Marten Van Riel: triatleet loopt elleboogbreuk op en moet punt zetten achter seizoen

Triatleet Marten Van Riel heeft dinsdag in het Spaanse Gerona bij een valpartij met zijn fiets een elleboogbreuk opgelopen. Zijn seizoen is afgelopen, zo maakte hij dinsdagavond bekend.

“Een domme valpartij”, schreef de 28-jarige Van Riel op Instagram. “Mijn linkerelleboog is gebroken. Ik veronderstel dat mijn seizoen afgelopen is. Het was een fantastisch jaar. Spijtig dat het zo moet eindigen.”

Op de Olympische Spelen van Tokio eindigde Van Riel afgelopen zomer op de vierde plaats. Met de gemengde aflossingsploeg kwam er een vijfde plaats uit de bus. Van Riel is ook de huidige vicewereldkampioen.