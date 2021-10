Nacht Zonder Ongevallen wil jongeren sensibiliseren om niet te rijden onder invloed

Op vier plaatsen nodigt Responsible Young Drivers in samenwerking met Alken-Maes en wielerploeg Deceuninck-Quick Step jonge feestvierders uit: Versuz (Hasselt), Kokorico (Lievegem), Carré (Willebroek) en ten slotte in de Madame Moustache (Brussel).

Feestvierders die met de wagen zijn, zullen gevraagd worden om de hele avond geen alcohol te drinken. Wanneer ze enkele uren later naar huis willen, zullen ze onderworpen worden aan een alcoholtest om te kijken of ze hun belofte zijn nagekomen. In Brussel dagen topsporters Van Lerberghe en Sénéchal de jongeren uit en nemen de testen af.

Bij de vorige editie in 2019, lukte het 88 procent van de bestuurders om nuchter te blijven. Bij de vrouwen was dat 92 procent.