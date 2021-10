“We herontdekken verkoudheden”, maar griep kan straks lelijk huishouden volgens Marc Van Ranst

Opvallend veel mensen lopen dezer dagen te hoesten en te niezen en voelen zich niet zo lekker. Gaat er opvallend veel verkoudheid rond? Zijn we minder resistent dan vroeger? Wat is er aan de hand? “Niets”, zegt viroloog Marc Van Ranst. “Het is in deze tijd van het jaar altijd zo. We herontdekken gewoon de verkoudheid.” Een zucht van opluchting. Maar de griep, die zou lelijk kunnen doen. “In het ergste geval krijgen we een nieuwe pandemie, maar niemand wil dat horen.”