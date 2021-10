Als dat maar goedkomt: “Rode Duivels moeten het stellen met één week voorbereiding voor WK in Qatar”

Thibaut Courtois klaagde nu al over de te drukke kalender. In 2022 zal hij het moeten stellen met een week voorbereiding voor de start van het WK. — © BELGA

Pas één week voor de openingsmatch van het WK in Qatar zullen de internationals vrijgegeven worden, zo staat te lezen in een circulaire van de Wereldvoetbalbond FIFA die de Franse sportkrant L’Equipe kon lezen. Belgisch bondscoach Roberto Martinez moet zich dus instellen op een ultrakorte voorbereiding op het komende WK.

Omwille van de ondraaglijke temperaturen in de zomer zal het wereldkampioenschap voetbal in 2022 voor het eerst in de geschiedenis in het najaar plaatsvinden, van 21 november tot 18 december. Midden een druk voetbalseizoen dus. Dat de voorbereidingsperiode op dat WK korter dan gebruikelijk zou zijn, was bekend. Maar volgens een circulaire van de Wereldvoetbalbond FIFA die de Franse sportkrant L’Equipe kon lezen, zouden de internationals amper één week voor de openingsmatch vrijgegeven worden, meer bepaald op 14 november. De openingsmatch wordt gespeeld door gastland Qatar. Wie de tegenstander wordt, zal bepaald worden op de loting voor de WK-eindronde. Op dit moment zijn de kwalificaties nog aan de gang.

De circulaire zou naar de 55 Europese federaties verstuurd zijn, waaronder ook de Belgische voetbalbond. Belgisch bondscoach Roberto Martinez weet dus dat hij voor een ultrakorte voorbereiding staat met de Rode Duivels.

Hij heeft het voordeel dat hij ruim vijf jaar met de huidige spelersgroep werkt en dat de kwalificatie voor het WK zo goed als binnen is. Martinez gaf voor de troosting van de Nations League tegen Italië afgelopen zondag al aan dat zijn voorbereiding op het WK in Qatar eindelijk al begonnen is.

Voor de voetballers zelf dreigt wel een heel drukke en belastende periode. Afgelopen week nog uitte Thibaut Courtois kritiek op het drukke schema.