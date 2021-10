Vlaams Patiëntenplatform vraagt meer begrip voor langdurig zieken

Het aangepaste ‘Terug naar Werk’-plan wil zo veel mogelijk drempels weghalen voor personen die na lange ziekte opnieuw aan het werk willen. Het Vlaams Patiëntenforum reageert bezorgd over bepaalde sancties die in het plan werden opgenomen en zegt dat mensen die te ziek zijn om het werk te hervatten niet gestraft mogen worden.

“Het is een ambitieus en mooi plan. We willen het een kans geven, maar de sancties passen niet in het plaatje omdat ze bestraffen in plaats van in te zetten op positieve en begeleidende maatregelen”, zegt woordvoerder Lise Dehouwer.

Langdurig zieke werknemers dreigen 2,5 procent van hun uitkering te verliezen wanneer ze na tien weken de vereiste vragenlijst niet willen invullen of wanneer ze niet komen opdagen bij de werkgelegenheidscoördinator.

Het beoogde plan om mensen sneller aan het werk te krijgen zal niet slagen door deze groep zeken te sanctioneren, aldus de organisatie. “Re-integratie kan enkel slagen wanneer iemand klaar is om terug te keren naar de werkvloer”, zegt Dehouwer.