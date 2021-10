TikTokster wint strijd met Lidl over “klonterige” havermelk

In augustus merkte Luna, die op TikTok bekendstaat als @Lunahtic en meer dan 57.000 volgers heeft, op dat er iets mis was met de ‘Just Free’-havermelk van Lidl. De brikjes die zij had gekocht waren “klonterig” en “met een geurtje aan”.

“Eén brikje terugbetaald”

“Het is goede melk, ik drink hem al jaren en gebruik ongeveer vier brikjes per week”, aldus de 23-jarige. “Daarom had ik onlangs een groot pak met houdbaarheidsdatum tot 2022 gekocht. Toen ik ze opende, merkte ik echter dat er iets niet oké was. Eerst dacht ik nog dat het probleem zich maar bij één brikje stelde, maar toen ik ze opende, merkte ik dat het bij allemaal het geval was.”

Op 15 augustus nam Luna contact op met Lidl, om te vragen of ze geen terugbetaling kreeg. In totaal ging het om 11,20 pond, ofwel zo’n 13,20 euro. “Mijn geld zag ik niet terug, ik kreeg alleen te horen dat ze het gingen bekijken. Ik liet het er echter niet bij en kreeg uiteindelijk één brikje terugbetaald.”

Luna was echter bezorgd dat de slechte melk nog altijd te koop werd aangeboden en besloot om haar frustraties te uiten via haar TikTok-account. “Hoewel veel mensen het met me eens waren, kreeg ik ook vaak te horen dat ik de melk op een slechte manier bewaarde. Of dat ik het pak gewoon wat moest schudden. Daarom bleef ik maar teruggaan naar de winkel om aan te tonen dat er wel degelijk een probleem was.”

Drie miljoen views

Een van haar video’s werd liefst drie miljoen keer bekeken. Daarin gaat ze naar de winkel, koopt ze de melk om die meteen (op de grond) uit te gieten en de klonters te laten zien aan de medewerkers van de supermarkt. De TikTokster kuiste de gemorste melk wel zelf op. “Ik deed dit om mijn verhaal te bewijzen aan iedereen die me niet wilde geloven”, zei ze. Luna nam opnieuw contact op met Lidl en kreeg nu vouchers ter waarde van 50 pond, geld dat ze spendeerde aan voedsel dat ze wegschonk aan een voedselbank.

Ook dat was niet genoeg voor Luna. Ze bleef Lidl lastigvallen, maar kreeg telkens te horen dat het product niet zou worden teruggeroepen “omdat er geen gevaar voor de volksgezondheid was”. Dus besloot Luna om het lokale voedselagentschap in te schakelen. Er werd meteen een onderzoek opgestart.

Maandag kwam de doorbraak: Luna kon aan haar ruim 57.000 volgers onthullen dat Lidl - eindelijk - had beloofd om alle melk met een houdbaarheidsdatum tot 2022 uit de rekken te halen. De supermarktketen liet ook nog weten dat er binnenkort nieuwe voorraden ter beschikking zouden zijn.