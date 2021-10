Belgen spenderen jaarlijks meer dan 1.400 euro aan hobby’s

Tijd, maar vooral veel geld. Dat is wat Belgen spenderen aan hun passies. Een onderzoek van Catawiki, een marktplaats voor online veilingen, wees uit dat de Belg jaarlijks gemiddeld meer dan 1.400 euro uitgeeft aan hobby’s.

Belgen blijken volgens Catawiki een “gepassioneerd” volk te zijn door een grote voorliefde voor verschillende hobby’s. Slechts 8 procent van de deelnemers beweerde er helemaal geen te hebben. Dat maakt van België, na Italië, het meest “gepassioneerde” land in Europa, aldus Carawiki.

De studie toont dat Belgen graag hun vrije tijd vullen met verschillende activiteiten. Toch zijn we vaak al jarenlang, namelijk gemiddeld 24 jaar, loyaal aan een bepaalde vrijetijdsbesteding. Dat de hobby iets mag kosten, wordt duidelijk in de cijfers. Op jaarbasis geven Belgen gemiddeld 1.400 euro uit aan hun passie. Enkel de Fransen tasten nog dieper in hun portefeuille.

De top 5 van passies bij Belgen bestaat uit: boeken (36 procent), technologie en computers (26 procent), interieur en decoratie (23 procent), mode (21 procent) en fotografie (20 procent).