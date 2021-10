Productiehuis Bart De Pauw zwaar in het rood

Koeken Troef! leed vorig jaar een verlies van 336.165 euro, terwijl het een jaar eerder nog min of meer break-even draaide. Het cijfer komt bijna integraal overeen met de kosten van de vennootschap. Dat wijst erop dat nauwelijks omzet werd gedraaid. De brutomarge verschrompelde van 494.000 euro in 2019 tot nog zo’n 23.000 euro vorig jaar.

LIVE. Proces tegen Bart De Pauw van start in Mechelen

Koeken Troef! teerde als productiehuis op het creatieve genie van De Pauw. Die sterkte werd een zwakte nadat in 2019 de affaire rond de tv-maker was uitgebarsten. De VRT zette per direct de samenwerking stop. Koeken Troef1! deed nog een paar opdrachten voor andere zenders en buiten televisie, maar al gauw droogde het werk op.

Het productiehuis heeft nog drie mensen in dienst. In de hoogdagen stonden dertien mensen op de payroll, naast een resem freelancers. Het productiehuis heeft wel nog een overgedragen winst van 975.000 euro.

“Ik hoef er geen tekeningetje bij te maken, hé. De cijfers spreken voor zich”, zegt Ines De Vos, de zaakvoerder van Koeken Troef! en de echtgenote van Bart De Pauw, aan De Tijd. Over de toekomst spreekt ze zich niet uit, “om de simpele reden dat we daar op dit moment niet mee bezig zijn. Onze focus is nu om deze periode door te raken. Daarna zullen we de tijd nemen om te herbronnen en te bekijken wat we gaan doen.”

Opvallend: Deadliners, de persoonlijke vennootschap van De Pauw, liet in 2020 wel een winststijging optekenen: van 8.105 euro in 2019 naar net geen 80.000 euro in 2020. Maar die evolutie wordt vertekend door een eenmalige financiële opbrengst, zegt De Vos.