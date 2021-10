Inloophuis Beringen-Mijn opent officieel zijn deuren

Wouter Lynen, opbouwwerker bij RIMO Limburg legt uit: “Het inloophuis is een open en toegankelijke plek waar mensen vrij binnenlopen en warm onthaald worden. Het gebruik van eenvoudige taal en democratische prijzen, maken het inloophuis erg laagdrempelig. Iedereen is welkom, maar we focussen op mensen in een kwetsbare positie. Zij het financieel, sociaal, lichamelijk of anders. Onze 4 functies staan daarbij centraal: ontmoeten, leren, verwijzen en politiseren.” De locatie voor het nieuwe inloophuis werd niet toevallig gekozen. “Het is geen geheim dat we in deze buurt met een zekere kloof kampen, de buurtbewoners vinden niet altijd even vlot hun weg naar de nodige diensten en voorzieningen. Zodoende lopen ze de hulp waar ze meer dan waarschijnlijk recht op hebben wel eens mis. Deze laagdrempelige ontmoetingsruimte wil hier op inspelen,” licht schepen van Wijkontwikkeling Jessie De Weyer toe. Voor de dienstverleners en hulporganisaties is het dan weer de plek bij uitstek om een breder publiek te bereiken en hun aanbod bekend te maken. “Een win-win dus! Na een periode met gekende veiligheidsbeperkingen en enkele maanden van opstart en experimenteren nemen we vandaag een echte start. Samen met onze partners van de Buurtbar en CAW Limburg stellen we ook de rijkgevulde activiteitenkalender voor het najaar voor,” voegt schepen van Samenleven Hilal Yalçin toe. De opening van deze ontmoetingsplek is geen eindhalte, maar het begin van een nieuw dynamisch traject besluiten de schepenen in koor: “We staan aan het begin van een participatief proces waarin de partners en de bezoekers meedenken over de noden en de verdere invulling van het inloophuis. Op termijn hopen we zo te komen tot een krachtige en mondige buurt!” Iedereen die kennis wil maken met de werking van het inloophuis of gewoon een gezellige babbel wil met een warm kopje koffie, is dus welkom.