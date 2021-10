IJzersterk seizoen voor ruiters en amazones van Derbyclub Opglabbeek

Het einde van het wedstrijdseizoen springen en dressuur staat steeds in het teken van de interclubkampioenschappen. In september werd het interclubkampioenschap dressuur verreden. Voor het 7de jaar op rij werd Derbyclub Opglabbeek kampioen dankzij de sterke prestaties van Nadine Maeger, Kirsten Prevot en Zoë Niessen.Vorige week stond het interclubkampioenschap kleine toer op het programma en ook hier was Derbyclub de sterkste club. Linda Gabriëls, Fred Jaeken, Aline Rosiers en Regine Hollants waren de enige combinaties die een foutloze barrage reden.De laatste week van het seizoen staat in het teken van het interclubkampioenschap grote toer. Ook hier deden de combinaties van Derbyclub Opglabbeek het ontzettend goed. De ploeg van Luc Deckers, Kim Nullens, Siena Ferson en Valerie Clauw werden knap tweede.Het bestuur is erg trots op alle ruiters en amazones. Zowel op regionaal, nationaal als internationaal niveau hebben ze prachtige resultaten neergezet en verschillende podiumplaatsen veroverd. De club werd zelfs op de Paralympische Spelen vertegenwoordigd door Kevin Van Ham.