Dag van de chronisch zieke mensen

Samana Neeroeteren had vooraf, op 5 oktober, een gezellig samenzijn met koffie en gebak in het Ontmoetingshuis in Voorshoven. De vele aanwezigen genoten ervan om mekaar weer te ontmoeten.Zondag 10 oktober werd in de eucharistieviering met de parochiegemeenschap aandacht besteed aan de chronisch zieke mensen en werd er o.a. gebeden voor de kernleden en de leden van Samana.