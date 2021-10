Beker van Hoeselt voor karateka's

Het eerste post-corona karatetornooi in Vlaanderen vond plaats in Hoeselt.

Door de maatregelen tegen Covid19 werden alle karatewedstrijden na 13 maart 2020 afgelast. Trainingen konden later onder strenge voorwaarden opgestart worden. Maar grote evenementen zijn pas sinds 1 oktober 2021 opnieuw toegelaten. Karateclub Shingitai Hoeselt organiseerde vorige zondag het eerste karatetornooi van Vlaanderen na de coronacrisis. Meer dan 200 kampers uit Vlaanderen, Wallonië en Nederland vochten in dit open kumitetornooi om de Beker van Hoeselt. De Hoeseltse club kon 6 gevorderde karateka's inschrijven in dit tornooi. Zita Crijns, Alicia Paulussen, Fleur Voes, Ruben Steelandt, Giel Snellings en Simon Haesen kampten mee. Giel behaalde de zilveren medaille. Fleur en Simon werden knap derde. Sensei Werner Simenon kan tevreden terug blikken op deze mooie wedstrijddag die mogelijk gemaakt werd door de inzet van de kampers, coaches, scheidsrechters, het Vlaams Kruis en de vele vrijwilligers