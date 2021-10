Botste Zuid-Koreaanse shorttracker met opzet tijdens Spelen? Onderzoek naar dubieuze sms’jes

De Zuid-Koreaanse shorttracker Shim Suk-hee is uit de nationale ploeg gezet vanwege bedenkelijke sms-jes die ze tijdens de Olympische Winterspelen van 2018 heeft verstuurd. Daaruit zou blijken dat ze moedwillig zou haar landgenote onderuit zou hebben gehaald in de voorlaatste bocht in de finale van de 1.000 meter shorttrack.

In de berichten, die vorige week naar buiten kwamen, liet Shim weten dat ze haar landgenote Choi Min-jeong onderuit zou halen als de race niet volgens haar plan zou verlopen. Dat gebeurde in de finale van de 1.000 meter. In de voorlaatste bocht kwamen beide rijdsters met elkaar in aanraking, waarna ze onderuit gleden.

De Nederlandse Suzanne Schulting won de race, Shim werd gediskwalificeerd en Choi eindgide als vierde. Nu de sms-jes bekend zijn geworden, onderzoekt de Zuid-Koreaanse schaatsbond of er sprake was van opzet.

Shim, die het trainingskamp in Jincheon heeft verlaten, bood haar verontschuldigingen aan voor de berichten. Ze ontkende Choi met opzet onderuit te hebben gehaald. “Het was een ongelukkige botsing”, aldus de rijdster.

Shim (24) en Choi (23) maakten in 2018 deel uit van het Zuid-Koreaanse kwartet dat op de 3.000 meter aflossing goud veroverde. Shim werd vier jaar eerder op dit onderdeel ook al kampioene.

Buiten de ijsbaan kwam Shim de laatste jaren herhaaldelijk in de media met beschuldigingen van seksuele intimidatie en verkrachting. Dat leidde tot verschillende processen, met als gevolg dat de voormalige chef-coach van de Zuid-Koreaanse shorttrackers, Cho Jae-beom, een gevangenisstraf van tien jaar en zes maanden uitzit.