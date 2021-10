De windenergiebedrijven Elicio, Eneco, Limburg win(d)t en Luminus onderzoeken samen de mogelijkheid om 15 windturbines te plaatsen langs de E313 Tongeren-Riemst in het project ‘Ventori’. Voor de omwonenden organiseren ze een infomarkt in de twee gemeenten. Tongeren was dinsdagavond als eerste aan de beurt.