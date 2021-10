WK-KWALIFICATIES. Zwak Engeland blijft steken op gelijkspel tegen Hongarije, Portugal veegt de vloer aan met Luxemburg

© Action Images via Reuters

Dinsdagavond stonden de laatste Europese WK-kwalificatiewedstrijden van deze interlandbreak op het programma. Onder meer Portugal, Engeland en Denemarken moesten nog aan de bak om hun deelname aan het WK 2022 in Qatar veilig te stellen. Een overzicht van alle wedstrijden.

Groep A

Portugal - Luxemburg 5-0

Servië - Azerbeidzjan 3-1

In groep A heeft Portugal de vloer aangeveegd met Luxemburg. Cristiano Ronaldo was in een 5-0-zege van Portugal tegen Luxemburg goed voor een hattrick: twee penalty’s en een kopgoal. Daardoor zit hij nu al aan 115 goals voor Portugal, waardoor hij nog wat verder uitloopt als speler met het meeste goals ooit voor zijn land.

Servië won tegen Azerbeidzjan en blijft op kop in groep A. Portugal volgt op een punt van de Serviërs, maar de Portugezen hebben wel een wedstrijd minder gespeeld.

Groep B

Kosovo - Georgië 1-2

Zweden - Griekenland 2-0

In groep B heeft Zweden een uitstekende zaak gedaan door te winnen tegen Griekenland. De Zweden staan nu met 15 punten aan de leiding, Spanje volgt op twee punten. Emil Forsberg en Alexander Isak zorgden voor de doelpunten.

Groep C

Bulgarije - Noord-Ierland 2-1

Litouwen - Zwitserland 0-4

In groep C zet Zwitserland dan weer druk op Italië na hun overwinning op het veld van Litouwen. De Zwitsers en de Italianen staan samen op kop met elk veertien punten uit zes wedstrijden.

Groep D

Kazachstan - Finland 0-2

Oekraïne – Bosnië 1-1

In de groep van Frankrijk heeft Oekraïne de kans om in te lopen op Les Bleus niet gegrepen. De Oekraïeners bleven steken op een 1-1-gelijkspel in eigen huis tegen Bosnië.

Groep F

Denemarken – Oostenrijk 1-0

Faeröer eilanden – Schotland 0-1

Israël – Moldavië 2-1

In groep F heeft Denemarken zich als tweede land geplaatst voor het WK 2022 in Qatar. De Denen zetten tegen Oostenrijk hun fenomenale reeks verder: acht overwinningen uit acht wedstrijden, 27 doelpunten gescoord en geen enkele tegengoal. Joakim Maehle (ex-Genk) zorgde voor het enige doelpunt in de wedstrijd.

Schotland blijft comfortabel op de tweede plaats na een zuinige zege bij de Faeröer eilanden.

Groep I

Albanië – Polen 0-1

Engeland – Hongarije 1-1

San Marino - Andorra 0-3

In groep I liet Engeland verrassend punten liet liggen op Wembley tegen Hongarije. Na een penaltyfout op Loïc Nego (ex-Standard) zette Sallai de bezoekers vanop de stip op voorsprong. Verder dan de gelijkmaker van John Stones kwamen de Engelsen niet, maar ze blijven wel groepsleider. De Engelsen zijn dus nog niet geplaatst voor het WK in Qatar, Polen volgt op drie punten.