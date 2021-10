Onvoorzichtige wielersupporter die massale valpartij in Tour veroorzaakte komt donderdag voor de rechter

De vrouw die in de eerste rit van de Tour de France met haar bord ‘Allez Opi-Omi’ de aanleiding was tot een grote crash, komt donderdag in Brest voor de rechter. Dat schrijft de Franse krant ‘Ouest-France’. De 31-jarige vrouw riskeert maximaal een celstraf van één jaar en een boete van maximaal 15.000 euro.

Organisator Amaury Sport Organisation (ASO) diende eerst een klacht in, maar trok die nadien terug. De internationale rennersvakbond (CPA) hield evenwel voet bij stuk, waardoor de onvoorzichtige toeschouwer voor de rechter belandt. Haar worden ‘het in gevaar brengen van anderen’ en ‘het toebrengen van onopzettelijke verwondingen die een arbeidsongeschiktheid van maximaal drie maanden tot gevolg hebben’. Tony Martin, ondertussen gestopt, was de eerste renner die in de openingsetappe naar Landerneau tegen het bord met opschrift ‘Allez Opi-Omi’ aan knalde. Zijn val had een domino-effect.

Laura Mora van de rennersvakbond CPA blijft erbij dat het “een echt onverantwoordelijke actie was”. “Het is ons niet om geld te doen”, zei de vakbondsvrouw tegen het Franse persagentschap AFP. “We zijn ook niet van plan om op dat vlak compensatie te vragen, maar we willen wel meer respect en verantwoordelijkheidszin van het publiek die wielerwedstrijden bijwoont.”