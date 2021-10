Maehle en Denemarken zetten fenomenale reeks verder en plaatsen zich als tweede land voor WK

Acht matchen gespeeld, acht gewonnen. 28 doelpunten gemaakt, geen enkel doelpunt tegen. Denemarken bevestigt al het goede van op het EK en raast door de WK-kwalificatiecampagne. Dankzij de 1-0-overwinning tegen Oostenrijk is Denemarken nu als tweede land geplaatst voor het WK 2022 in Qatar.

Het was Joakim Maehle die na 53 minuten de ban brak voor Denemarken in de wedstrijd tegen Oostenrijk. Voor de ex-speler van Genk was het al zijn vierde doelpunt in de WK-kwalificatiecampagne. De Denen hadden de match altijd onder controle en de Oostenrijkers waren niet meer in staat om te reageren.

Na Duitsland is ook Denemarken nu zeker van een ticket voor het WK 2022 in Qatar.