Union-doelman Anthony Moris kan Cristiano Ronaldo niet van nieuwe hattrick houden

Voor club of land, het maakt voor Cristiano Ronaldo (37) niets uit. De Portugees blijft scoren. In de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg had CR7 na dertien minuten alweer twee keer gescoord, vlak voor affluiten maakte hij zijn hattrick vol. Zijn 113e, 114e en 115e interlandgoal uit zijn carrière.