Slovakije start vaccinaties tegen coronavirus bij kinderen vanaf vijf jaar die risico lopen

Er is nog geen toelating van het Europese geneesmiddelenagentschap EMA, maar de minister van Volksgeozndheid Vladimir Lengvarsky had voor de vaccinatie van kinderen vanaf vijf jaar een uitzondering toegestaan.

De uitzondering geldt weliswaar enkel voor kinderen die in geval van ziekte door het coronavirus een uitzonderlijk hoog risico lopen eraan te sterven of andere zware gevolgen te ondervinden.

De inentingen zelf kunnen enkel in drie speciaal uitgeruste ziekenhuizen in het land gebeuren. Elke aanvraag moet individueel gecontroleerd worden en door een specialist worden goedgekeurd.

In september was in sommige internationale media de indruk ontstaan dat Slovakije systematisch kinderen jonger dan twaalf jaar zou vaccineren tegen het coronavirus. Eliasova verklaarde echter dat er tot dusver geen enkele vaccinatie plaatsvond in die leeftijdsgroep.