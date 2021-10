N-VA-voorzitter Bart De Wever scherp voor federale begroting: “Je moet de mensen niet uitlachen”

“De werkende middenklasse mag betalen voor inactiviteit die wordt beloond in plaats van aangepakt. We gaan verder richting het grootste begrotingstekort van de EU, zoals het IMF voorspelt.” Neen, N-VA-voorzitter Bart De Wever is niet bepaald onder de indruk van het begrotingsakkoord dat de federale regering dinsdag voorstelde.

“Deze begroting is anekdotisch en gebaseerd op lucht”, gaf De Wever meer uitleg op Radio 1. “We stevenen af op het grootste structurele tekort van de hele EU. We zijn de zieke man in Europa, en dat maakt ons kwetsbaar bij volgende schokken.”

Bovendien vindt De Wever dat de werkende middenklasse de factuur zal moeten betalen. “Er zijn vandaag geen hervormingen ten voordele van mensen die werken. De inactieven zijn de grote winnaars. Hoe moet daar dan jobgroei uitkomen? Men moet naar 80 procent werkzaamheidsgraad om onze schulden onder controle te krijgen, onze welvaartsstaat te stutten en de sociale zekerheid betaalbaar te houden, maar ik zie geen enkele maatregel die daar deze legislatuur zal toe bijdragen.”

Het sociaal tarief voor energie wordt verlengd voor twee miljoen Belgen, maar De Wever vraagt zich af “wat er met de andere 8 miljoen Belgen moet gebeuren”. “Die worden drie keer geschoren: je eigen factuur stijgt, je moet meer betalen voor de sociale bijdragen, en je moet nog eens betalen voor die cheque van 80 euro. En wat krijg je in de plaats? Een korting van 1,5 euro per maand. Je moet de mensen niet uitlachen.”

Het eindoordeel van De Wever is dan ook hard: “De Vlaamse regering heeft één nacht vergaderd en is op weg naar een evenwicht. Hier zien we theatrale toestanden en ambras, en krijgen we vooral belastingen.”