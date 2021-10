Jonge Duivels kloppen Denemarken met kleinste verschil en doen uitstekende zaak in EK-kwalificatiecampagne

De Belgische beloften hebben een uitstekende zaak gedaan in hun EK-kwalificatiecampagne. De Jonge Duivels van Jacky Mathijssen wonnen in Leuven met 1-0 van Denemarken. Spits Loïs Openda scoorde het enige doelpunt, zijn vijfde in vier wedstrijden al. In de stand staat de Belgische U21 nu comfortabel aan de leiding met 12 op 12.

Loïs Openda is goed op weg om de Jonge Duivels eigenhandig naar het EK 2023 in Georgië en Roemenië te schieten. De spits van Vitesse toonde nog maar eens zijn goede vorm en scoorde ook tegen Denemarken. Het enige doelpunt van de wedstrijd bovendien. Hij zit zo na vier wedstrijden in deze EK-kwalificatie al aan vijf goals.

Tegen de Denen, op papier de lastigste tegenstander in groep I voor de Belgen, hadden de Duivels het nochtans niet onder de markt. Jacky Matthijssen had voor de gelegenheid zijn ploeg omgegooid en wisselde maar liefst zes keer ten opzichte van het duel vrijdag tegen Kazachstan. Onder andere Eliot Matazo en Arthur Theate kwamen in de ploeg. Die laatste vertoefde de afgelopen dagen bij de Rode Duivels, maar kwam in de Nations League niet aan spelen toe. Zondagavond keerde hij terug naar de beloften, waar hij wel speelminuten vergaarde. Roberto Martinez zat in de tribune en zag de linksvoetige verdediger van Bologna een puike wedstrijd bekronen met een assist. Zou hij intussen toch een beetje spijt hebben dat hij Theate niet uittestte in de Nations League?

De Denen speelden een potige wedstrijd. Voorin kreeg Yorbe Vertessen na zijn doelpunt tegen Kazachstan het vertrouwen in plaats van El Hadj en zijn body kwam goed van pas in de vele stevige duels. In tegenstelling tot de match tegen Kazachstan lag er nu meer ruimte, maar de Belgen verloren telkens snel de bal door de hoge druk van de Denen. Naarmate de eerste helft vorderde, werd de uitploeg ook steeds dreigender. De Winter gaf een te korte terugspeelbal van in de eigen rechthoek. Vandevoordt, die opnieuw fit was, stond gelukkig alert te keepen en was net op tijd bij de bal. Isaksen kreeg dan weer een reuzekans toen hij alleen op Vandevoordt mocht afstormen, maar de spits mikte naast. Amper een minuut later mocht Vick aanleggen, maar ook hij schoot naast.

Ommekeer

Zoals zo vaak in voetbal viel het doelpunt dan maar aan de overkant. Na een een-tweetje met Theate werkte Openda knap in één tijd en vanuit een scherpe hoek het leer in doel. Wéér Openda dus, die maar blijft scoren. Het inspireerde de rest van de ploeg, want plots kwamen de Duivels er dan toch door en namen ze het balbezit over. Na enkele goeie combinaties was het opnieuw Openda met een schot op doel, dit keer redde de Deense goalie.

In de tweede helft controleerden de Jonge Duivels de wedstrijd. Matazo probeerde het nog eens en ook Openda krulde nog een bal naast. Al had hij beter het leer afgegeven aan de vrijstaande Vertessen. Een kopbal op een vrije trap kon Vandevoordt niet verrassen. De Denen probeerden wel maar de Duivels gaven amper kansen weg. Aan de overkant bleef ook Openda het proberen. Dit keer had hij een hakje op een voorzet in gedachten, maar zijn bal rolde naast. De Deense verdediging zag af door zijn snelheid. Maar zowel Openda als de bezoekers konden niet meer scoren. 1-0 dus en een belangrijke zege richting EK-kwalificatie voor de Jonge Duivels. Ze blijven leider in groep I en lopen met twaalf op twaalf uit op Denemarken dat zes op negen heeft.