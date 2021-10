Doodsoorzaak van Gabby Petito bekendgemaakt: jonge vrouw werd vermoord door wurging

Gabby Petito, de Amerikaanse vrouw die eind augustus spoorloos verdween tijdens een rondreis doorheen de Verenigde Staten met haar vriend, is wel degelijk vermoord en kwam om het leven door wurging. Dat heeft een wetsdokter in de staat Wyoming bevestigd.

De familie van de 22-jarige Petito sloeg begin september alarm, nadat haar vriend Brian Laundrie zonder zijn vriendin terugkeerde naar huis in Florida, en weigerde te vertellen waar Petito zich bevond. Enkele dagen later sloeg de man op de vlucht, kort daarna werd het lichaam van zijn vriendin dood aangetroffen in een nationaal park in Wyoming.

Voorlopig onderzoek had al uitgewezen dat Petito was vermoord, maar voor een definitief rapport was het wachten tot de lijkschouwer het lijk van de vrouw grondig had onderzocht. Dat rapport bevestigt nu dat het inderdaad gaat om moord, en dat Petito door wurging om het leven werd gebracht.

Speurtocht naar vriend

Het tijdstip van overlijden wordt geschat op drie tot vier weken vooraleer het lichaam van Petito werd gevonden, op 19 september. Dat tijdstip zou ongeveer samenvallen met de periode waarin de vrouw samen met Laundrie voor het laatst levend werd gezien.

Brian Laundrie wordt officieel nog niet verdacht van de moord, al beschouwt de Amerikaanse publieke opinie hem wel als de vermoedelijke moordenaar. De politie en de FBI bestempelen hem inmiddels als ‘person of interest’ en speuren al wekenlang intensief naar de man.

