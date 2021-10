Sancties voor AA Gent, Beerschot en Charleroi na incidenten met supporters

AA Gent werd bestraft, omdat fans van de Buffalo’s in Kortrijk (19 september, 1-0) uit protest tegen scheidsrechter Vergoote een stoeltje van de zittribune hadden losgerukt en op het veld hadden gegooid. Nadien volgden nog een aantal plastieken bekertjes richting de ref, die evenwel niet werd geraakt. AA Gent excuseerde zich voor het gedrag van deze fans en tracht hen te identificeren.

Bij Beerschot liggen incidenten in Oostende (18 september, 3-1) aan de basis van de vervolging. Bij de 2-0 gooiden bezoekende supporters gevulde bierbekers in de richting van de vierende KVO-spelers. De stadionomroeper werd ingeschakeld om de gemoederen te bedaren. Beerschot riep uitlokking in als verzachtende omstandigheid, maar het Disciplinair Comité was het daar niet mee eens.

Charleroi kreeg een boete van 2.500 euro omdat supporters tegen Club Brugge (18 september, 0-1) pyrotechnisch materiaal ontstaken en met bekertjes drank naar doelman Simon Mignolet gooiden.