NBA-ster Kyrie Irving mag niet meer trainen en spelen bij Brooklyn Nets zolang hij niet gevaccineerd is

Brooklyn Nets-sterspeler Kyrie Irving mag niet meer in actie komen voor zijn NBA-team zolang hij niet gevaccineerd is tegen het coronavirus, zo maakte Brooklyn Nets dinsdag bekend in een persmededeling.

In de Amerikaanse staat New York mogen niet-gevaccineerden niet indoorsporten. In principe zou Irving wel in de uitwedstrijden kunnen uitkomen voor zijn team, maar de club besliste om dat niet toe te staan. De 29-jarige point guard mag eveneens niet meer meetrainen. “We hebben beslist dat Kyrie niet meer mag trainen en spelen, aangezien hij niet alle wedstrijden beschikbaar is”, klinkt het bij algemeen directeur Sean Marks.