“Vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog met af en toe ruimte voor de zon”

Vanavond en tijdens het eerste deel van de nacht zijn er boven Limburg brede opklaringen aanwezig. Het koelt dan ook sterk af naar minima rond 5°C. Indien de opklaringen lang genoeg aanwezig blijven kan het zelfs nog 1 of 2 graden kouder worden. In het tweede deel van de nacht komt er vanuit het noorden regionaal meer bewolking opzetten waardoor de temperatuur in die regio’s eerder 1 a 2 graden zal oplopen.