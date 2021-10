Straf: Belgische U19 van Wesley Sonck legt na Frankrijk nu ook Engeland over de knie

België ging rusten met een achterstand na een doelpunt van Dave Scarlett (27’), maar na de rust werden de rollen omgedraaid met dank aan Anthony Descotte (51’) van Charleroi en Arne Engels (61’) van Club Brugge. Scarlett (67’) bracht de Engelsen opnieuw langszij, maar Johan Bakayoko (79’) van PSV bezorgde de jonge Duivels alsnog de zege.

In november werken ze hun kwalificatiecampagne af voor het EK U19 met wedstrijden tegen Spanje, Luxemburg en Azerbeidzjan.

Ook U17 wint

De jonge Rode Duivels U17 hebben dinsdag in Tubeke met 0-2 gewonnen van Noorwegen in de eerste kwalificatieronde voor het EK in 2022 in Israël. Ze zijn nu tweede in hun groep.

Noah Mawete (65’) van Standard opende halverwege de tweede helft de score voor de Belgen, Chemsdine Talbi (67’) van Club Brugge maakte er amper twee minuten later 0-2 van. De Noren wisten niet meer te reageren en zo gingen de drie punten naar de jongens van bondscoach David Penneman.

België verloor zijn eerste wedstrijd verrassend met 0-1 van Luxemburg. De tweede wedstrijd tegen Azerbeidzjan moest vorige week worden uitgesteld omwille van coronagevallen bij de Azeri’s. Er is nog geen nieuwe datum voor die partij, de enige resterende ondertussen voor de Belgen. Ook zijn overige twee wedstrijden kon Azerbeidzjan niet afwerken. De Europese Voetbalconfederatie UEFA heeft momenteel nog niet beslist wat er met die wedstrijden moet gebeuren.

Luxemburg blijft aan de leiding in groep 3 met 4 vier punten. Daarna volgt België met drie punten en Noorwegen met één punt. Azerbeidzjan heeft logischerwijs nog geen punten. De eerste twee uit de groep gaan door naar de volgende kwalificatiefase. Ook de beste nummers drie maken nog kans om door te stoten. Alle wedstrijden in groep 3 werden overigens afgewerkt in Tubeke.