Ministers organiseren conferentie over Moslimexecutieve

Het debat over het disfunctioneren van de Moslimexecutieve – de officiële vertegenwoordiger van de moslims in ons land – is de voorbije weken opnieuw opgelaaid, zeker na een nieuwe reportage van Pano. Federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne heeft aan de Staatsveiligheid een volledige doorlichting van het orgaan gevraagd en heeft de Moslimexecutieve ook een tweede keer in gebreke gesteld. Als het orgaan de problemen niet aanpakt, lijkt een intrekking van de erkenning niet uitgesloten.

Volgens Vlaams minister Bart Somers is het een goede zaak dat zijn federale collega Van Quickenborne “de druk opvoert”. De “wantoestanden” en het “disfunctioneren” van het orgaan slepen volgens Somers al lang aan. Hoewel de erkenning van het orgaan een federale bevoegdheid is, wil Somers wel graag betrokken worden bij de gesprekken over het (dis)functioneren van het orgaan. Eerder pleitte de Open VLD-minister al voor een aparte Vlaamse kamer binnen de Moslimexecutieve.

Somers heeft ook aan Van Quickenborne gevraagd om in de loop van de komende weken alle regionale ministers die bevoegd zijn voor de erediensten samen te roepen voor een Interministeriële Conferentie (IMC) over de kwestie. “Het zou de eerste keer dat een IMC zich daarover buigt”, aldus Somers. “We kunnen dan nagaan wat de gevolgen van het fundamentele disfunctioneren van de Moslimexecutieve zijn voor de regionale verantwoordelijken, zodat we samen kunnen optreden”.

Federaal minister van Justitie Van Quickenborne bevestigt dat hij een IMC rond de moslimexecutieve zal samenroepen: “Ons vertrouwen in de moslimexecutieve is tanende. We hebben op het federale niveau al heel veel inspanningen gedaan het voorbije jaar om met hen samen te werken. We hebben hen gevraagd om schoon schip te maken, om de zaken op orde te stellen. Daar wordt niet op geantwoord. En dat kunnen wij natuurlijk niet aanvaarden. Daarom gaan we de krachten bundelen met de verschillende regeringen in ons land om tot een gezamenlijke aanpak te komen en een krachtig signaal uit te sturen.”