Hij is de nieuwe chocoprins in de fabriek van Willy Wonka. De frisse bries op een woestijnplaneet in ‘Dune’. En blikvanger op de schermen van Film Fest Gent. Geen weg rond Timothée Chalamet (25). Jonge god tussen Hollywood en Frankrijk, wunderkind van het witte doek. Nu al is hij de meest begeerde acteur van zijn generatie. Geen twijfel meer: straks ook de grootste.