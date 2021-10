Meeste vrouwen én Bart De Pauw zakken af naar proces

De meerderheid van de vrouwen die zich burgerlijke partij heeft gesteld in de zaak tegen tv-maker Bart De Pauw zal woensdag ook zelf naar de rechtbank in Mechelen komen. Ook De Pauw zelf zal aanwezig zijn. De pleidooien zullen twee dagen in beslag nemen.

Drie jaar, elf maanden en vier dagen. Zo lang is het intussen al geleden dat heel Vlaanderen met grote ogen keek naar het filmpje dat scenarist, regisseur en tv-maker Bart De Pauw op 9 november 2017 de wereld instuurde. “Voor alle duidelijkheid: dit is geen grap”, zei De Pauw in een minutenlange boodschap over het einde van de samenwerking met de VRT. Gevolg van verhalen van stalking, van sms-bombardementen aan vaak jongere vrouwen. Op dat ogenblik had De Pauw naar eigen zeggen geen enkel idee wie zijn gedrag had aangekaart. Bijna vier jaar later start de rechtszaak met negen burgerlijke partijen, en zal De Pauw met een aantal van de vrouwen in geconfronteerd worden, zo wordt ons door verschillende bronnen bevestigd.

Om 9.30 uur start het tweedaagse proces. Beide kampen zullen in de Mechelse rechtbank op aparte banken zitten, amper twee meter van elkaar gescheiden. Het overgrote deel van dag één is voorbehouden voor de pleidooien van Christine Mussche en An-Sofie Raes, de advocates die alle vrouwen vertegenwoordigen, ook de vier vrouwen die zich geen burgerlijke partij hebben gesteld maar van wie het gerecht oordeelt dat ook zij slachtoffer zijn van De Pauw.

Aan het eind van de dag: de strafeis

In de late namiddag krijgt de procureur het woord. Hij zal aan het eind de straf vorderen die het openbaar ministerie gepast acht. De tv-maker uit Lier moet zich hier verantwoorden voor digitale overlast en belaging, zeg maar stalking. Hij riskeert in theorie twee jaar cel.

Geen spreektijd

Voor De Pauw wordt woensdag een lange dag. Hij zal stilzwijgend op de beklaagdenbank moeten aanhoren hoe de dertien vrouwen hun (werk)relatie met het gewezen goudhaantje van de VRT hebben beleefd. Volgens John Maes, één van zijn twee advocaten, zullen zij op dag één geen seconde aan het woord komen. Donderdag is het dan tijd voor zijn langverwachte verdediging, zijn versie van hoe hij dat hele sms-verkeer met de vrouwen in kwestie beleefd heeft. Na deze twee dagen neemt de rechtbank het vonnis in beraad.