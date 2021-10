Britse Brexit-minister waarschuwt EU voor “historische fout” over Noord-Ierland

Brexit-minister David Frost waarschuwt de Europese Unie voor een “historische fout” in het conflict over Noord-Ierland. “We hebben een korte, maar echte kans om een nieuwe regeling uit te werken die een einde maakt aan de politieke crisis die aan het smeulen is, zowel in Noord-Ierland als tussen ons”, verklaarde Frost dinsdag tijdens een speech in Lissabon.

Een dag voor de presentatie van nieuwe Europese voorstellen hamerde Frost er nogmaals op dat het protocol over Noord-Ierland fundamenteel hertekend moet worden. De Britse regering eist dat de goederenhandel tussen de provincie en de rest van het Verenigd Koninkrijk veel soepeler kan verlopen en wil niet langer dat het Europese Hof van Justitie waakt over de toepassing van de regels in Noord-Ierland. Ze eist in de plaats een internationaal arbitragesysteem.

Het protocol bepaalt dat Noord-Ierland grotendeels de regels van de Europese eenheidsmarkt blijft volgen. Die regeling moet vermijden dat opnieuw controles moeten ingevoerd worden op de grens met EU-lidstaat Ierland en de spanningen tussen unionisten en Ierse nationalisten in de provincie zouden heroplaaien. De regeling impliceerde wel dat controles moesten plaatsvinden op de goederentrafiek tussen Noord-Ierland en de rest van het VK. De EU moet immers kunnen verzekeren dat geïmporteerde goederen aan haar normen beantwoorden.

De conservatieve regering van premier Boris Johnson had tijdens de onderhandelingen over het Britse vertrek ingestemd met die zogenaamde ‘grens in de Ierse Zee’, maar ze bestempelt het protocol nu als problematisch voor de constitutionele orde van het VK en onwerkbaar in de praktijk. De Europese Commissie houdt echter vast aan het protocol. Vicevoorzitter Maros Sefcovic erkende wel dat er problemen bestaan rond de toepassing en presenteert woensdag een catalogus met mogelijke oplossingen voor praktische problemen die de Noord-Ierse bevolking ervaart. Het gaat dan onder meer over de aanvoer van medicijnen.

Frost beloofde in Lissabon de voorstellen welwillend te bekijken, maar het is maar de vraag of ze zullen volstaan voor Londen. De minister dreigde er al verscheidene keren mee om artikel 16 te activeren en eenzijdig bepaalde delen van het protocol eenzijdig op te zeggen. Dat zou de EU dan weer het recht geven om tegenmaatregelen te nemen. Waarnemers spreken al over een nakende handelsoorlog. “Het zou uiteraard aan de EU zijn om te beslissen over vergeldingsmaatregelen, maar dat zal de situatie in Noord-Ierland niet vooruit helpen”, reageerde Frost.