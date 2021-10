Brabantia in Pelt krijgt 70 jobs niet ingevuld dus komt CEO helpen op de werkvloer. — © TV Limburg

Bij Brabantia in Pelt geraken 70 vacatures voor logistieke medewerkers voorlopig niet ingevuld. De producent van huishoudartikelen kende de voorbije jaren een enorme groei. Om alles tot bij de klanten te krijgen, draaien de komende weken ook medewerkers van het hoofdkantoor in Valkenswaard mee. Zelfs de CEO steekt momenteel de handen uit de mouwen en draait mee in de ochtendshift.