Wetenschappers voorspellen dat zeespiegel boven verwachte anderhalve meter zal stijgen

“Ongeveer vijf procent van de wereldbevolking leeft in een risicogebied”, vertelde hoofdonderzoeker Ben Strauss aan het persagentschap AFP. Wanneer de aarde slechts een halve graad extra zou opwarmen, komen meer dan 200 miljoen extra personen in gevaar. Volgens de onderzoekers van de studie die in het wetenschappelijke tijdschrift Environmental Research Letters verscheen, zou Azië met haar dichtbevolkte massasteden het hardst getroffen worden.

Onderzoekers stoppen vaak met voorspellingen over de stijging van het zeespiegel bij het eind van deze eeuw. Maar ook na het jaar 2100 zal klimaatverandering ervoor zorgen dat het zeeniveau steeds meer stijgt, ook tot boven de voorspelde anderhalve meter.

Ten opzichte van het jaar 1800 ligt de huidige CO2-concentratie maar liefst 50 procent hoger. De gemiddelde temperatuur aan het aardoppervlak steeg ondertussen al met 1,1°C. Een stijging van 1,5°C zou ervoor zorgen dat het waterpeil op lange termijn drie meter zal verhogen. Toch wordt er gevreesd voor nog meer schadelijke stijgingen wanneer het maximum van 1,5°C uit het klimaatakkoord van Parijs wordt overstegen.

Alok Sharma, de Britse voorzitter van de COP26-top die volgende maand plaatsvindt in Glasgow, herinnerde de wereldleiders nog eens aan hun verantwoordelijkheid in de strijd tegen klimaatopwarming. “Het lukken of het mislukken van de COP26-top ligt in hun handen, net als het lot van het Parijs-akkoord.”