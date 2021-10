Na de openingsmanche van de wereldbeker in Waterloo krijgen de veldrijders woensdagavond in Fayetteville een generale repetitie voor het WK eind januari voorgeschoteld. Quinten Hermans, de nummer drie van Waterloo, heeft zo zijn bedenkingen over crossen in de States. “Onze sport is nog niet klaar om alles en iedereen te laten overvliegen naar Amerika.”