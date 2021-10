Leesclub voor jonge lezers in Roppebibliotheek

“De Leesjury is een leesclub voor kinderen en jongeren waarin je een aantal boeken leest en er met je leeftijdsgenoten over kan praten”, vertelt bibliothecaris Heidi Loozen. “Lezers van 10 tot 14 jaar kunnen hier aansluiten bij ons coole leesclubje. We komen een 7-tal keer per jaar samen om op een leuke en creatieve manier met boeken om te gaan.”

De introductiesessie vindt nu woensdag plaats van 15 tot 17 uur. Inschrijven kan nog via mail (bibliotheek@heers.be) of telefonisch (011/48.43.05). (frmi)