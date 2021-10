Nieuwe evacuaties na vulkaanuitbarsting op La Palma: tot 800 mensen moeten huis verlaten

Op het Spaanse eiland La Palma zijn nieuwe evacuaties afgekondigd door een lavastroom veroorzaakt door de vulkaanuitbarsting die meer dan drie weken geleden is gestart. Tussen 700 en 800 mensen hebben de opdracht gekregen zich met hun huisdieren en hun bezittingen te melden op een verzamelpunt tegen 19 uur lokale tijd, aldus het Pevolca-noodcomité op Twitter.

Afhankelijk van de ontwikkeling van de situatie zouden de mensen de komende dagen terug naar huis kunnen gaan om andere bezittingen op te halen, onder begeleiding van veiligheidsmensen. Tot dusver moesten ongeveer 6.000 mensen hun woningen verlaten. De meesten konden terecht bij vrienden of familieleden op andere delen van het eiland, of verblijven in hotels.

De vulkaan Cumbre Vieja barstte uit op 19 september, de eerste keer in 50 jaar. De afgelopen dagen werd de uitbarsting heviger, met herhaaldelijke explosies waarbij magma in de lucht werd gebraakt. Duizend gebouwen zijn al verwoest. De landbouw en industrie op het eiland heeft ernstige schade opgelopen.