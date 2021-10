VAR heeft vanaf volgende speeldag 3D-buitenspellijn ter beschikking: “Zal foutenlast verminderen, maar niet volledig vermijden”

Vanaf de elfde speeldag in de Jupiler Pro League van komend weekend kan de VAR beschikken over 3D-technologie om op de beelden een buitenspellijn te trekken. “Met de 3D-buitenspellijn zullen wij de foutenlast bij onze refs kunnen verminderen, maar niet vermijden”, zo vertelde Bertrand Layec, technisch directeur van het Referee Department, dinsdag tijdens een persmoment in het nationaal oefencentrum in Tubeke.

Tot nu toe werd er in de Belgische voetbalcompetitie gebruikgemaakt van een 2D-lijn om te bepalen of een speler al dan niet buitenspel stond. Het systeem kende zijn zwaktes en over heel wat fases ontstond er polemiek.

“Net vanwege die discussies hebben wij beslist over te schakelen op de 3D-technologie”, aldus Layec. “3D was al in het contract opgenomen, maar wij hadden andere prioriteiten. Het project kost ook tijd, omdat we mensen moesten opleiden. Het zou er dus sowieso komen, we hebben alleen maar het proces versneld.”

Bertrand Layec. — © BELGA

Duurt een minuut

Ook met de nieuwe technologie zijn er nog fouten mogelijk. Daarnaast zal het niet altijd gebruikt worden, want het duurt bijna een minuut langer om een 3D-lijn te trekken. Intussen ligt het spel stil en blijft iedereen in het ongewisse. “Wij zullen de foutenlast bij onze refs kunnen verminderen, maar niet vermijden. Als het om centimeters gaat, kunnen wij inzoomen. Als het dan nog niet duidelijk is, wordt de initiële beslissing die door de ref op het veld genomen is, gevalideerd.”

Zijn collega Stéphanie Forde bevestigde dan weer dat er gewerkt wordt om de beelden van de VAR ook op de schermen in de stadions te tonen, opdat het publiek de beslissingen beter zou begrijpen. Aan doellijntechnologie wordt momenteel - gezien het prijskaartje ervan - niet gedacht.