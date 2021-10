Op handen en knieën hebben tientallen vrijwilligers de voorbije dagen de oogstrelende maar ook erg zeldzame lentevuurspin in veiligheid gebracht. De habitat van de beestjes in het Limburgse Lommel wordt straks namelijk een magazijnencomplex. “De spinnen verplaatsen naar een militair domein is een gok, maar het was dat of toestaan dat deze soort met zekerheid uitsterft.”