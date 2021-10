Griezelen in de zoo of op bonkende beats: deze Halloween-uitjes reserveer je best nu

Zin in een spooktocht, lichtstoet of Halloweenfuif? Onze redactie blikt vooruit naar de herfstvakantie en tipt de uitjes die je best nu al kan reserveren. Vol is vol!

Beestig griezelen

Er loert gevaar om de hoek in het Pakawi Park - de vroegere Olmense Zoo - in Balen. Griezels verzamelen zich tijdens de Freak Show en de griezeltocht op 22 en 23 oktober. Die laatste avond wordt afgesloten met een Halloween Party. Tijdens de herfstvakantie wordt er gegriezeld op maat van kleine monstertjes. Er is een show, kinderdisco en leuke animatie.

Pakawi Park, Bukenberg 45 in Olmen. Freak show en griezeltocht op 22 en 23 oktober. Halloweenparty op 23 oktober. Griezelweek voor kinderen van 30 oktober t.e.m. 7 november. Ticketprijzen afhankelijk van evenement. Info: www.pakawipark.be

© Pakawi Park

Dia de los Muertos

Feesten op zondagnamiddag, deze keer om de doden te eren. Dat is Thé Dansant – Dia de los Muertos in Brussel. Gebaseerd op het Mexicaanse geloof dat onze geliefden in het hiernamaals beledigd zijn door rouw en verdriet, wordt hun leven gevierd met dans en muziek.

Thé Dansant – Dia de los Muertos in SILO, Meudonstraat 54 in Brussel. Zondag 31 oktober vanaf 12 uur. Tickets 25 euro. Dit is een Covid Safe Event. Info op de Facebookpagina van Thé Dansant

© Thé Dansant

Hallow-heide

Molenheide in Houthalen-Helchteren viert Halloween op kindermaat met een griezeltocht door het park. Hoe later op de avond je komt, hoe griezeliger het wordt. Je kan er ook spookachtig gaan dineren. Lust jij een kommetje heksenbloedsoep en duivelse vingers?

Molenheide, Molenheidestraat 7 in Houthalen-Helchteren. Vanaf 16 oktober t.e.m. 6 november elke woensdag- en zaterdagavond. Vertrek tussen 18-21 uur. Tickets halloweentocht onder 2 jaar: gratis, vanaf twee jaar 8,5 euro. Met diner: gratis onder 2 jaar, 2-12 jaar 19,9 euro, vanaf 12 29,9 euro. Info: www.molenheide.be

Walibi

Horrorliefhebbers zijn welkom in Walibi in Waver. Er zijn drie scare zones in het park waar bloeddorstige zombies, killer-clowns en de bende van de angstaanjagende Cama je de stuipen op het lijf jagen. Niet griezelig genoeg? Dan zijn er nog vijf spookhuizen en huiveringwekkende shows. Voor gezinnen is er Happy Halloween met een magische show.

Walibi, Boulevard de l’Europe 100 in Waver. Van 16 oktober t.e.m. 7 november. Extra nocturnes op 23, 30 en 31 oktober en 1, 4, 5 en 6 november. Tickets vanaf 38 euro. Info: halloween.walibi.be

Walibi — © © Kris Van de Sande

Kinepolis

Lekker lui en ontspannen genieten van een avondje cinema? Niet zo tijdens de Halloween Night in Kinepolis Hasselt. Het wordt sidderen en beven met maar liefst drie bloedstollende films op de affiche. De spits wordt afgebeten met Halloween Kills (Michael Myers is terug!). De huivering duurt voort tijdens de psychologische thriller Last Night in Soho, de angstaanjagende avond sluit af met duivelse krachten in Antlers.

Halloween Night in alle Kinepoliscomplexen. O.a. Via Media 1 in Hasselt. Zondag 31 oktober vanaf 20 uur, eerste film start om 20.15 uur. Tickets 29,95 euro. Info: www.kinepolis.be