Victor Campenaerts over werelduurrecord: “Ook Van Aert en Evenepoel kunnen mijn record breken”

“Het zou me niet verbazen dat Filippo Ganna op een dag het werelduurrecord op 57,5 kilometer brengt.” Aan het woord is Victor Campenaerts, al meer dan twee en een half jaar houder van het werelduurrecord dat nu op 55,089 meter staat. De Gavernaar van Qhubeka-NextHash is ervan overtuigd dat “een top-pistier en -tijdrijder als Ganna een stevige verbetering van het werelduurrecord in de benen heeft”. “Het wordt veel spannender op 3 november. Dan valt Alex Dowsett mijn record aan op de piste van Aguascalientes in Mexico.”