EU wil Oekraïne helpen met gasbevoorrading

“De Commissie bekijkt samen met Oekraïense experts verschillende scenario’s om voldoende bevoorrading voor Oekraïne te garanderen”, zei von der Leyen na afloop op een persconferentie. Daarbij wordt volgens haar onder meer gekeken naar rechtstreekse aanvoer vanuit de EU, met name vanuit buurland Slovakije, en samenwerking op vlak van gasopslag.

Oekraïne was ooit een cruciaal transitland voor Russisch gas, maar sinds het losbarsten van het conflict in de Krim en de burgeroorlog in het oosten van Oekraïne in 2014 hanteert Rusland zijn macht als gasleverancier als geopolitiek wapen in de strijd met de prowesterse regering in Kiev. De leveringen van de Russische gigant Gazprom zijn fel geslonken en Moskou probeert de Oekraïense pijpleidingen zoveel mogelijk te ontwijken.

Zo klaagt Oekraïne bij de EU over het recente langetermijncontract dat Rusland sloot met Hongarije en Oekraïne als transitland buitenspel zet. Daarnaast is er het getouwtrek rond de ingebruikname van Nord Stream 2, de pijpleiding die binnenkort Russisch gas rechtstreeks naar Duitsland moet brengen. Zo vloeien er steeds minder lucratieve transitrechten naar de Oekraïense schatkist.

Nord Stream 2 “stelt nieuwe uitdagingen voor Oekraïne, bovenop de bestaande”, kloeg Zelensky op de persconferentie. “Energiezekerheid is cruciaal voor de onafhankelijkheid van Oekraïne (...) Het is noodzakelijk een gemeenschappelijke visie uit te bouwen voor de energiezekerheid van Europa op lange termijn”, aldus de president.

Ondanks de spanningen rond het energiedossier bekrachtigden Michel en von der Leyen in Kiev de Europese steun voor Oekraïne in het conflict met Moskou en hun engagement voor verdere politieke en economische toenadering. Ze blijven er intussen op hameren dat de Oekraïense regering meer vaart moet zetten achter de hervorming van het gerecht en de strijd tegen de corruptie en de invloed van oligarchen in het land moet opvoeren.

Het meest tastbare resultaat van de top was de ondertekening van een nieuw luchtvaartakkoord, dat Europese maatschappijen in staat zal stellen om rechtstreekse vluchten te verzorgen naar alle Oekraïnese luchthavens en vice versa. Zelensky hoopt intusssen nog steeds op een duidelijk signaal dat zijn land ooit de stap naar het lidmaatschap kan zetten, maar dat kreeg de president ook dinsdag niet. “Het is duidelijk dat we in dezelfde richting stappen, maar waar is de finish? Is er wel één?”