Sergio Gomez dankt selectie voor Spaanse beloften aan Kompany: “Hij wist dat ik belangrijk zou worden”

Het gaat goed met Anderlecht-zomeraanwinst Sergio Gomez (21). De Spanjaard is met zes beslissende passes assistenkoning in de Belgische competitie en werd dankzij zijn goede prestaties met paars-wit weer opgeroepen voor de Spaanse U21. Gomez vertoeft met de nationale ploeg in Spanje en vertelde in een interview aan Marca over zijn Belgische werkgever.

Sergio Gomez leverde afgelopen vrijdag een sterke prestatie af met de Spaanse beloften in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Slovakije. Het jeugdproduct van Barcelona speelde als flankaanvaller in een 4-3-3 en was goed voor een assist en een doelpunt vanop de stip.

Afgelopen overtuigde Anderlecht-coach Vincent Kompany de jonge Spanjaard persoonlijk om als vleugelverdediger naar paars-wit te komen. “Meestal is het de sportief directeur van een club die naar mijn zaakwaarnemer belt, maar deze keer was het de coach zelf die belde”, vertelde Gomez. “Vincent Kompany wou meteen een videogesprek inplannen met mij. Daarin vertelde hij me dat hij potentieel in me zag als wingback en vleugelverdediger, omdat hij me een paar matchen op die positie had zien spelen bij Huesca. Kompany wou me op die positie uitproberen bij Anderlecht.”

© BELGA

Een slimme zet van Kompany, want Gomez is ondertussen een onmisbare schakel bij Anderlecht. “Kompany vertelde me direct dat ik belangrijk zou worden en zo geschiedde. Ik heb het heel erg naar mijn zin. We zijn een aanvallend team en van achteruit oprukken en verrassen. Het is ook dankzij Anderlecht en Kompany dat ik geselecteerd werd voor de Spaanse beloften.”

De Spaanse U21 begonnen net als de Belgische beloften met 9 op 9 uitstekend aan hun EK-kwalificatiecampagne. Dinsdagavond spelen ze hun vierde wedstrijd tegen Noord-Ierland.