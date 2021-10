Anemone Valcke kopt binnen: “Op een warme zomeravond naar een mooie sterrenhemel kijken, is mijn toppunt van geluk”

“Ik vind boksen de max omdat ik energie kwijt kan waarvan ik niet wist dat het er was”, zegt Anemone Valcke in onze videorubriek ‘kopt binnen’. De actrice werd al op haar zestiende filmster en deelt nu op haar 31ste - met roze bokshandschoenen - klappen uit in Cool Abdoul, de nieuwe film van Jonas Baeckeland. Maar het toppunt van geluk vindt Anemone niet in de boksring of op de set. Maar waar dan wel? “Op een warme zomeravond onder een megamooie sterrenhemel liggen”, klink het. “En naar de sterren kijken.”