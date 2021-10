CureVac stopt ontwikkeling coronavaccin en werkt aan vaccin “tweede generatie”

CureVac legt in een persbericht uit dat het een mogelijke goedkeuring voor het eerste vaccin verwachtte in het tweede kwartaal van volgend jaar, wanneer de ontwikkeling van het vaccin van de tweede generatie al in een vergevorderd stadium van de klinische ontwikkeling zou zijn. Daarnaast is de beslissing ook gebaseerd op de veranderde respons op de pandemie, waarbij een grotere nood is aan gedifferentieerde vaccins.

Als een direct gevolg van de beslissing vervalt ook het aankoopakkoord met de Europese Commissie voor 450 miljoen doses van CVnCoV, waarvan 2,9 miljoen voor België.

De Duitse biotech stelt nog te bekijken of het bedrijf de engagementen voor het eerste vaccin, kan overhevelen naar de kandidaatvaccins van de tweede generatie. CureVac zegt dan ook in contact te blijven met de Europese Commissie.

CVnCoV werkt op dezelfde manier als de coronavaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna. Bij CureVac bleek het middel echter veel minder bescherming te bieden. Het was voor minder dan 50 procent effectief in het voorkomen van ziekte, terwijl dit bij Pfizer/BioNTech en Moderna rond de 90 procent ligt.

“Sterk potentieel”

CureVac en GSK versterkten hun samenwerking en investeren meer middelen en experten om de ontwikkeling en productie van het tweedegeneratieprogramma te versnellen, klinkt het nog. Ze verwachten dat de komende maanden de klinische ontwikkeling kan starten en ze mikken op een marktgoedkeuring in 2022. Voorlopige resultaten tonen volgens CureVac al het “sterke potentieel” van het tweedegeneratievaccin (CV2CoV, ook een mRNA-vaccin) aan, vergeleken met het eerste vaccin CVnCoV. Bij dieren zou het vermogen om de aanmaak van antilichamen te stimuleren, zo tien keer hoger liggen.

De topman van CureVac, Franz-Herner Haas, stelt in het persbericht dat het bedrijf een verschil wil maken met een veilig en werkzaam vaccin. “Dit doel is niet veranderd, maar de vereisten om het virus en de opkomende varianten efficiënt aan te pakken, zijn veranderd.” De beslissing om de focus te leggen op het mRNA-kandidaatvaccin van de tweede generatie, weerspiegelt “verwachte veranderingen in de noden van de volksgezondheid, die onze tweede generatie mogelijk kan aanpakken”, klinkt het.

De samenwerking tussen CureVac en GSK bouwt voort op een bestaand partnerschap op het vlak van mRNA-technologie die beide bedrijven in juli 2020 zijn aangegaan. De gezamenlijke ontwikkeling is gericht op verbeterde mRNA-vaccins van de tweede generatie, die het potentieel hebben verschillende Covid-19-varianten aan te pakken, zich te richten op verschillende ziektes in een combinatiedosis en betere vormen van inentingen te bieden.