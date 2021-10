Neos Bilzen op Rijncruise

“De bus zette ons netjes af in Düsseldorf en met het Covid Safe Ticket in onze bagage scheepten we in op onze 5-daagse Rijncruise voor een retourtje Rüdesheim”, klinkt het bij de Neos-leden. “Zelden zijn we zo culinair verwend geweest en ook het mooie weer zorgde voor een opperbeste sfeer aan boord. De reis rondden we af met een bezoekje aan Sauerland dat ons wist te verrassen met enkele pareltjes. Het werd voor iedereen een verademing na die lange maanden reisverbod.”