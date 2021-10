Neuville wil in Spanje ontgoocheling van Finland doorspoelen: “Hou van deze rally”

Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 Coupé WRC) nemen vanaf donderdag deel aan de rally van Spanje, de voorlaatste WK-manche. Voor de wereldtitel is het Belgische duo uitgeschakeld. Na hun opgave in de rally van Finland wil Neuville in Spanje iets goedmaken. In 2019 won hij de rally die toen nog op een gedeelte asfalt- en gravelparcours gereden werd.

Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe wonnen de vorige asfaltrally, de Ypres Rally. Samen met Craig Breen bezorgde de Belg Hyundai de dubbel. Breen is er nu niet bij, de Spanjaard Sordo (Hyundai i20 Coupé WRC) neemt zijn plaats in. De ervaren Spanjaard met 175 WK-rally’s op de teller eindigde acht keer op het podium in zijn thuisrally. Vijf keer als tweede, drie keer als derde. Winnen kon hij er nog nooit. Dat lukte Thierry Neuville wel in 2019.

Neuville kan in Spanje zijn ontgoocheling na zijn opgave op zaterdag proberen door te spoelen. “Bij mijn allereerste deelname aan deze wedstrijd was het een volledig asfaltrally, net als nu. Ik hield wel van het mixed profiel. Nu is het eigenlijk meer rijden als op een circuit: je moet zuiver en efficiënt proberen te zijn. Je moet ook kunnen vertrouwen op goede nota’s om snel te zijn, want het is moeilijk om op dit soort wegen grote verschillen te maken”, zegt Thierry Neuville. “En toch houd ik van deze rally. Ik kijk ernaar uit om enkele van de beroemde etappes uit het verleden opnieuw af te werken.”

© ISOPIX

Ogier op koers voor nieuwe wereldtitel

Donderdag wordt met de shakedown het startschot gegeven van de Rally van Spanje, de elfde en voorlaatste wedstrijd van het WK-rally 2021. Voor het kampioenschap bij de rijders kan het een beslissende rally worden. WK-leider Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) heeft een voorsprong van 24 punten op eerste achtervolger en teamgenoot Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC). Wanneer de Fransman die kloof weet uit te diepen tot 30 punten wint hij zondag zijn achtste wereldtitel.

Na een jaar afwezigheid, omwille van de wereldwijde gezondheidscrisis, wordt er dit jaar opnieuw een WRC-manche in Spanje georganiseerd. Net als de voorbije jaren is de uitvalsbasis en Spaanse vakantieoord Salou. Nieuw in vergelijking met andere jaren is dat deze wedstrijd geëvolueerd is van een deels gravel- en asfaltrally naar een volledige asfaltrally.

In 2019 won Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) deze wedstrijd. Voor de titelstrijd doet de Belg, die in de WK-tussenstand derde is, niet meer mee. Die strijd is herleid tot een duel tussen teamgenoten Ogier en Evans. Voor de rally van Finland was het verschil 44 punten. Na de rally van Finland, waar Evans het maximum van 30 punten scoorde, is de kloof verkleind tot 24 punten. Met nog 60 punten te verdelen blijft Evans in de running voor de wereldtitel. “De rijderstitel is voor ons nog ver weg, maar we zullen in Spanje opnieuw het beste van onszelf geven en proberen er het best mogelijke resultaat neer te zetten. Er is nog een hele weg af te leggen. Ik bekijk het wedstrijd per wedstrijd”, zegt de Elfyn Evans.

Sébastien Ogier won in het verleden zeven wereldtitels met drie verschillende teams (Volkswagen, Ford, Toyota). Zondag kan hij zijn achtste wereldtitel winnen. De Fransman heeft niet alleen een puntenvoorsprong, hij heeft ook ervaring met deze rally die hij in het verleden al drie keer won (2013, 2014, 2016). “Voor het eerst sinds jaren is het een volledige asfaltrally waardoor ik nu als WK-leider niet hoef te vegen. Dit is een rally die racen op een circuit het meest benadert. Spanje wordt de eerste realistische kans om de titel te winnen. Ik weet wat ik moet doen om dat voor elkaar te krijgen. Als ik de kans krijg om te winnen probeer ik ervoor te vechten. Dit zal de meest eenvoudige manier zijn om ons doel te bereiken.”

Bij de merken heeft Toyota 61 punten voorsprong op Hyundai, de wereldkampioen van de voorbije twee jaar. Hyundai staat voor een schier onmogelijke opdracht om zijn titel te verlengen. Mogelijk bouwt de Japanse constructeur zondag een dubbel feestje.

© ISOPIX

Circuitrace op openbare weg

De rally van Spanje wordt dit jaar opnieuw een volledige asfaltrally met als uitvalsbasis Salou. Verdeeld over drie wedstrijddagen werken de deelnemers zeventien klassementsritten af, goed voor 280.46 competitieve kilometers.

De rally van Spanje benadert het racen op een circuit het meeste, met dat verschil dat de zeventien klassementsritten op de openbare weg worden gereden. Er zijn geen koorden, de rijders hoeven het parcours niet schoon te vegen en kunnen naar hartenlust flirten met de vangrails.

De actie begint donderdagochtend met de shakedown. De deelnemers krijgen een klassementsrit van 4.31 km voorgeschoteld waar ze voor de laatste keer hun wagen kunnen testen. Om 19 uur ‘s avonds is er een ceremoniële start Salou.

De rijders krijgen tijdens de eerste wedstrijddag zes klassementsritten voorgeschoteld, verdeeld over twee lussen van telkens drie ritten goed voor een totaal van 112.02 km. Op zaterdag worden er zeven ritten gereden, verdeeld over twee lussen van opnieuw drie ritten. De dag wordt afgesloten met de 2.24 km lange klassementsrit in het stadscentrum van Salou.

Op zondag zijn er nog vier klassementsritten goed voor 50.90 km. Tijdens de 16.35 km lange powerstage kunnen de rijders en merken extra WK-punten scoren. Zondag kort na de middag weten we of de titelstrijd bij de rijders en merken al dan niet beslist is.