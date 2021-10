Ziektebriefje voor één dag afgeschaft, werkgevers vrezen misbruiken

Wie één dag ziek is, moet geen ziektebriefje meer voorleggen aan zijn werkgever. Dat kan drie keer per jaar. Maar opgelet: de maatregel geldt niet voor wie bij een KMO werkt. De federale regering komt daarmee tegemoet aan de kritiek van Unizo. Vanuit werkgevershoek vreest men dat de weg openligt voor misbruiken en dat het zal leiden tot extra snipperdagen en de maandagziekte. De afschaffing gebeurt op vraag van de huisartsen, die al langer klagen over de werkdruk en te veel papierwerk.