Hasselt krijgt volledig nieuwe jeugdsite in Runkst

In de Bakkerslaan in Runkst komt een splinternieuw jeugdcentrum voor Hasseltse verenigingen. "De oude gebouwen waren versleten, en dat was nefast voor de werking," zegt Schepen van Jeugd Habib El Ouakili. Onder andere de nieuwe scouts, Arktos, en ook Autisme Leeft krijgen er een plekje. De vereniging voor jongeren met autisme start er met de eerste naschoolse opvang voor kinderen met een zware vorm van autisme. En het nieuwe jeugdhuis wordt prikkelarm, zodat ook hoogsensitieve jongeren zich daar thuis voelen.